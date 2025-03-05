Дональд Трамп получил письмо Владимира Зеленского о готовности к переговорам

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с обращением перед конгрессом. Он сконцентрировался на внутренней политике, планах по расширению территории США, а конфликт на Украине упомянул только в конце. Он сообщил, что получил письмо от президента Владимира Зеленского с предложением начать переговоры о мире, и отметил готовность к переговорам и со стороны России. Каким было первое обращение Трампа к конгрессу и о чем говорят его заявления — в материале «Газеты.Ru».