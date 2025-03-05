«Он как бульдозер прошел и победил». Лукашенко назвал тяжелыми выборы в США, заявив о поддержке Трампа

— Я все время делал заявления о том, что это никакая не демократия, это что-то страшное. И после всего, что было в США, поддерживая Трампа публично, я не думал, что он победит. И когда он победил, я прямо сказал, что он как бульдозер прошел по Соединенным Штатам Америки и победил. Невероятно. Это невероятный человек, — заявил президент Беларуси.