«Он как бульдозер прошел и победил». Лукашенко назвал тяжелыми выборы в США, заявив о поддержке Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу высказался о победе Дональда Трампа на выборах в США и назвал его бульдозером, пишет БелТА.
— Выборы были очень тяжелые в США. И я, и Путин, вы прекрасно это знаете, конечно же, поддерживали Трампа, — рассказал Александр Лукашенко.
Глава государства вспомнил, что когда Трамп проиграл Байдену на выборах в 2020 году, то он публично в парламенте спустя несколько дней сказал, что это было несправедливо. Президент заявил, что тогда Байден не победил Трампа. Он напомнили, что после этого начались судебные процессы, при этом осудили не только тех, кто штурмовал Капитолий, но и самого Трампа таскали по судам.
— Я все время делал заявления о том, что это никакая не демократия, это что-то страшное. И после всего, что было в США, поддерживая Трампа публично, я не думал, что он победит. И когда он победил, я прямо сказал, что он как бульдозер прошел по Соединенным Штатам Америки и победил. Невероятно. Это невероятный человек, — заявил президент Беларуси.
Глава государства уточнил, что и произошло невероятное — то, что Трампа чуть не застрелили, добавив, что он прав — «наверное, Господь его спас». Вместе с тем Лукашенко, допуская, что Господь спас Трампа, сделал это для чего-то.
— И не только многие на планете нашей, но и Господь тоже видит то, что вы сейчас делаете в США, и оценивает. И упаси вас Господь, вы не сделаете то, на что он рассчитывает — Господь.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского в Минск для переговоров.
Тем временем Лукашенко заявил о поддержке Трампа в урегулировании украинского конфликта: «Я готов встать рядом и делать все».
Кроме того, глава государства объяснил, почему ни Путин, ни Трамп не готовы к ядерной войне.