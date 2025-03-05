Лукашенко сказал, что одна из его задач — дать шанс тем, кто ошибся

Во время беседы с американским блогером Марио Науфалом, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о том, что одна из его задач — дать шанс тем, кто ошибся или был одурманен в 2020 году, пишет БелТА.
Отвечая на вопросы блогера во время интервью, президент Беларуси отметил:
— Мы это делаем уже, и в этом моя задача: тот, кто ошибся, тот, кто одурманен был, они должны жить на своей земле, создавать семьи и растить детей. Это одна из моих задач.
Ранее Лукашенко заявил, что надо уметь прощать нарушивших закон, если это возможно.
Еще Лукашенко сказал, можно ли простить публичных людей, выступивших против государства.
Лукашенко помиловал 293 человека за год на основании принципов гуманности.
Прочитайте, что генпрокурор Швед сказал о продлении работы комиссии по возвращению беглых: «Было рассмотрено 241 заявление, 19 человек вернулись в Беларусь».