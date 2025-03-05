Стало известно о возможном визите в США Макрона и Стармера

В Daily Mail заявили о возможном визите в США Зеленского, Макрона и Стармера для обсуждения совместного плана по урегулированию конфликта на Украине после перепалки Зеленского и Трампа в Белом доме 28 февраля. В настоящий момент власти Великобритании предпринимают усилия по возобновлению военной помощи Киеву со стороны США.