«Я бы прямо в глаза сказал, как не надо делать». Лукашенко сказал, какие заявления не нужно было делать Трампу

— Я тоже об этом недавно в узком кругу сказал. В шутку говорю: «Вот там, в Америке, меня не хватает». Вот я бы Трампу прямо в глаза сказал, как нельзя делать. Слишком много заявлений, которые вообще не надо было озвучивать, — уточнил президент Беларуси.