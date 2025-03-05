«Я бы прямо в глаза сказал, как не надо делать». Лукашенко сказал, какие заявления не нужно было делать Трампу

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу озвучил ошибочные заявления, сделанные президентом США Дональдом Трампом, передает БелТА.
Глава государства заметил, что некоторые заявления Трампу не следовало бы делать:
— Я тоже об этом недавно в узком кругу сказал. В шутку говорю: «Вот там, в Америке, меня не хватает». Вот я бы Трампу прямо в глаза сказал, как нельзя делать. Слишком много заявлений, которые вообще не надо было озвучивать, — уточнил президент Беларуси.
Лукашенко в качестве одного из примером привел видеоролик, касающийся того, как Америка осчастливит жителей сектора Газа:
— Всех выселят оттуда, распределят по каким-то странам и прочее. Слушайте, во-первых, это нереально.
Глава государства пояснил, что если там и планировали США что-то строить, то не следует об этом говорить в такой форме, пиариться на какой-то платформе, создавать какие-то ролики.
— В политике это недопустимо, это ошибка, — заявил президент Беларуси.
По словам белорусского лидера, подобных ошибок не по содержанию, а по форме администрация США допускает множество.
— Вам надо сегодня в США остыть, успокоиться и заниматься тем, что вы озвучили, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского в Минск для переговоров.
Тем временем Лукашенко заявил о поддержке Трампа в урегулировании украинского конфликта: «Я готов встать рядом и делать все».
Кроме того, глава государства отреагировал на изменение политики США в отношении Украины, вспомнив разговор с Зеленским.