Выступление Трампа 5 марта: «золотой век» США и мир на Украине

О чем говорил президент США в обращении к Конгрессу: основные темы и тезисы
Гренландия
США примут Гренландию в состав страны, если население острова проголосует за такое будущее. Штаты готовы вкладывать средства в развитие Гренландии, так как она важна для национальной, международной безопасности и является стратегически важной территорией.
Я думаю, мы получим Гренландию так или иначе. Мы обеспечим вам безопасность, сделаем вас богатыми и вместе поднимем этот регион на высоты, о которых вы даже не мечтали.
Украина
Конфликт на Украине и убийства пора остановить. Москва посылает «мощные сигналы» о готовности к мирному урегулированию. Владимир Зеленский изменил позицию по мирным переговорам. Он прислал письмо, в котором выразил готовность обсуждать перемирие за столом переговоров.
Пришло время остановить это безумие. Пора прекратить убийства. Пора прекратить эту бессмысленную войну.
Европа тоже должна способствовать миру. Траты стран ЕС на российские нефть и газ в период конфликта превысили размер помощи, направленной Украине. США потратили на помощь Киеву 350 млрд долларов.
Панамский канал
Моя администрация будет возвращать Панамский канал, и мы уже начали это делать. Буквально сегодня крупная компания объявила, что покупает оба порта вокруг Панамского канала.
Панамский канал должен контролироваться США, потому что был построен американцами для американцев.
Мигранты
Президентская команда добилась падения до рекордного уровня случаев незаконного пересечения границ мигрантами.
С момента вступления в должность моя администрация начала самые масштабные меры пограничного и иммиграционного контроля в истории Америки, и мы быстро достигли самого низкого числа нелегальных пересечений границы за всю историю.
После одобрения Конгрессом проекта финансирования в США планируется проведение депортационной операции, которая станет крупнейшей в истории страны, обогнав по количеству высланных из страны мигрантов-нелегалов операцию президента Дуайта Эйзенхауэра.
Введение пошлин
Производители, которые продолжат выносить промышленность за пределы США, будут платить пошлины, в «некоторых случаях — довольно высокие».
В отношении стран, которые взимают повышенные тарифы за ввоз американских товаров, США введут ответные пошлины. В действие они вступят уже 2 апреля.
Индия взимает с нас автомобильные тарифы выше 100%. Средний тариф Китая на наши товары в два раза выше наших, а Южной Кореи — в четыре раза выше.
Будущее Америки
Новая администрация Белого дома приняла страну в состоянии «экономической катастрофы», когда цены на энергоресурсы и продукты питания стремительно растут, но Трамп и его команда приведут США к процветанию.Для экономического роста массово упраздняются устаревшие регулирующие требования и принимаются новые указы.
Готовьтесь к невероятному будущему, потому что золотой век Америки только начинается. Это будет нечто, чего мир еще никогда не видел.
Одним из способов борьбы с инфляцией станет снижение стоимости энергетических ресурсов. Для американских производителей, предприятия которых сосредоточены внутри страны, планируется сократить налоги и списывать расходы в 100% размере.
Цель команды президента — сбалансированный федеральный бюджет. Снизить госдолг США позволит привлечение в страну «блестящих трудолюбивых людей», в том числе за счет реализации новой программы «золотой карты» для иностранных инвесторов.
Мы детально разработали программу, которую называем «золотая карта». Она поступит в продажу совсем скоро за 5 миллионов долларов и позволит самым успешным предпринимателям со всего мира получить путь к гражданству США.
США займут лидирующие позиции в освоении космоса и первыми осуществят полет на Марс.
Редкоземельные металлы и ресурсы
В США существенно нарастят добычу полезных ископаемых.
Позднее на этой неделе я также приму историческое решение о значительном расширении производства критически важных минералов и редкоземельных металлов здесь, в США.
В планах для обеспечения энергетической независимости страны — строительство на Аляске газопровода. Инвесторами масштабного проекта выступят Япония, Южная Корея и другие страны. Газ будет поставляться в страны Азии.
Укрепление национальной безопасности
Белый дом инициирует создание нового управления по судостроению для возрождения судостроительной отрасли и военного судостроения. Компаниям, которые этим займутся, предложат специальные налоговые льготы.
Одобрения Конгресса ждет проект финансирования новой системы противоракетной обороны Golden Dome. «Противоракетный щит» будет производиться в США.
В США будут активнее бороться с наркотрафиком и преступными организациями, так как они представляют серьезную угрозу национальной безопасности. Канада и Мексика должны принять меры для остановки поставок фентанила и других наркотиков в США.
Отношение в стране и в мире к президенту США
Демократы старания нового президента США и его команды не поддерживают и не признают успехов.
Я мог бы найти лекарство от самой разрушительной болезни, спасти целые нации, остановить преступность на исторически низком уровне — и они все равно не станут аплодировать.
В Сети отношение к Трампу — «хуже, чем к кому-либо еще».