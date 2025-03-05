Молдова может присоединиться к Единому пространству платежей в евро

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Приведение финансовых правил Республики Молдова в соответствие с европейскими стандартами, модернизацию платежной инфраструктуры и присоединение Молдовы к Единому пространству платежей в евро (SEPA) обсудили в Брюсселе представители делегации Национального банка Молдовы (НБМ).
Рабочий визит продлится с 4 по 6 марта, он нацелен на укрепление сотрудничества с европейскими институтами и продвижения процесса финансовой интеграции Молдовы в ЕС. Молдавскую делегацию возглавляет президент НБМ Анка Драгу, в состав делегации также входит первый заместитель президента Петру Ротару.
Визит включает ряд встреч с европейскими официальными лицами, в том числе с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Роксаной Мынзату и с комиссаром по финансовым услугам и экономическому и инвестиционному союзу Марией Луис Альбукерке.
В ходе встречи с комиссаром Альбукерке представители Нацбанка Молдовы обсудили легкий доступ граждан к более быстрым и безопасным платежам, снижение стоимости международных переводов и усиление защиты потребителей финансовых услуг.
Анка Драгу подтвердила твердую приверженность НБМ обеспечению финансовой стабильности и развитию безопасной и конкурентоспособной банковской среды, которая поддерживает инвестиции и экономический рост.
«С принятием норм ЕС банковский сектор Молдовы будет работать по европейским правилам, что позволит повысить качество банковских услуг и безопасность транзакций», — заявила Драгу.
Драгу также встретилась с главой Генерального директората по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала (DG FISMA) Джоном Берриганом и генеральным директором Европейского платежного совета Джорджио Андреоли.
Нацбанк Молдовы с 2025 года принял решение отказаться от использования американского доллара в качестве базы для расчета официального обменного курса молдавского лея, так как использование для этих целей евро повысит ликвидность рынка и укрепит экономические связи с ЕС.