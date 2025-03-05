Вячеслав Федорищев назначил Юрия Козаренко своим помощником по развитию беспилотных авиационных систем

«К 2029 году Самарская область должна стать ключевым разработчиком и производителем беспилотных систем в стране, в количестве и качестве. Наши высшие учебные заведения должны видеть это как возможности для коллективов самарских ученых, а также тех, кто приедет работать к нам. Я бы хотел, чтобы мы в каждой отрасли развития Самарской области, будь то образование, торговля, логистика, сельское хозяйство, видели не просто возможности, а эффект внедрения беспилотных систем уже с этого года, — сказал глава Самарской области. — Мы должны стать ключевым центром образования по всем направлениям беспилотных систем. Это не только и не столько инженерная мысль. Это огромное количество людей, которые уже сейчас должны появляться в школах, колледжах, университетах, чтобы развивать систему образования с точки зрения беспилотных систем».