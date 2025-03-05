Лукашенко сказал, что процветание Евросоюза возможно только в партнерстве с Россией, но США это невыгодно

«Если мы сделаем так, что останется одна опора в виде США, — большой шанс, что эта система, наша планета, рухнет. Будет держаться на двух опорах — Китай и США — тоже сложно удержаться. Поэтому вот эта третья опора в виде Европейского союза очень важна была для всего мира. И я считаю, разрушать нельзя эту третью опору, ее надо сохранить. Мне кажется, что, несмотря на ту непонятную политику, которую проводит Европейский союз, там найдутся здравомыслящие люди, которые сумеют сохранить Европейский Союз и наладить отношения, в том числе и с нами, с Россией», — резюмировал президент Беларуси, выражая надежду на здравый смысл в европейской политике.