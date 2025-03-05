Лукашенко сказал, что процветание Евросоюза возможно только в партнерстве с Россией, но США это невыгодно

Президент Беларуси Александр Лукашенко в беседе с американским блогером Марио Науфалом выразил убежденность в том, что для стран Евросоюза путь к экономическому подъему лежит через налаживание связей с Россией. Об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко подчеркнул, что внутренние разногласия в Евросоюзе весьма существенны и хорошо известны в Соединенных Штатах.
«Будущее Европы, возможно, было бы хорошим только в союзе с Россией. Если бы европейцы, Европейский Союз установил хорошие, нормальные отношения хотя бы в экономике с Россией, они бы процветали», — заявил белорусский лидер, подчеркивая перспективность экономического сотрудничества.
Однако Лукашенко выразил сомнения в том, что США заинтересованы в таком развитии событий. По его мнению, для Соединенных Штатов конкуренцию представляют не только Китай и Россия, но и сам Европейский Союз.
«И будет ли снова Америка великой, когда будет сильным Евросоюз, вопрос. Евросоюз — это тоже конкурент в экономическом отношении Соединенных Штатов Америки. Поэтому единство Евросоюза и России, наверное, не совсем выгодно было для Соединенных Штатов Америки», — отметил Александр Лукашенко, указывая на возможные противоречия в геополитических интересах.
Вместе с тем, Александр Лукашенко подчеркнул глобальную значимость подобного союза. Он пояснил, что стабильность любой системы повышается, когда она поддерживается несколькими опорами. В современном мире этими опорами выступают США, Китай, Евросоюз, Россия и Индия.
«Если мы сделаем так, что останется одна опора в виде США, — большой шанс, что эта система, наша планета, рухнет. Будет держаться на двух опорах — Китай и США — тоже сложно удержаться. Поэтому вот эта третья опора в виде Европейского союза очень важна была для всего мира. И я считаю, разрушать нельзя эту третью опору, ее надо сохранить. Мне кажется, что, несмотря на ту непонятную политику, которую проводит Европейский союз, там найдутся здравомыслящие люди, которые сумеют сохранить Европейский Союз и наладить отношения, в том числе и с нами, с Россией», — резюмировал президент Беларуси, выражая надежду на здравый смысл в европейской политике.
Также Александр Лукашенко призвал Европу и Америку думать о будущем поколений: «Чтобы нашим детям и внукам жилось нормально».
Еще Лукашенко ответил на вопрос, жалеет ли Путин о спецоперации на Украине: «Он хотел договориться».
Кроме того, Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского в Минск для переговоров.