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В ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за Венгрии, сообщает Politico

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В ЕС опасаются срыва из-за Венгрии саммита 6 марта, который будет посвящен Украине и безопасности в Европе, сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Источник: © РИА Новости

«В то время как наспех запланированный на четверг саммит всего через несколько дней после менее формальных встреч в Париже и Лондоне сигнализирует о намерении представить решения, дипломаты уже готовятся к тому, что ряд лидеров, возглавляемых венгерским (премьером. — Прим. ред.) Виктором Орбаном, пустят все под откос», — указано в материале.

В четверг в Брюсселе пройдет внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона.

Согласно черновому варианту итогового заявления, подготовленного в преддверии саммита, ЕС обязуется «продолжить предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую помощь», но, по словам собеседников издания, Венгрия с этим заявлением несогласна.

Во вторник Орбан заявил, что видит больше шансов для Евросоюза на саммите в четверг договориться о стратегии собственной безопасности, чем по вопросу о военной помощи Украине.

Западные СМИ ранее сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования обороны. В воскресенье глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил проведение саммита, пообещав плотно работать с Еврокомиссией и государствами-членами ЕС, чтобы 6 марта иметь возможность принять конкретные решения.

ЕС