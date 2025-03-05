В ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за Венгрии, сообщает Politico

«В то время как наспех запланированный на четверг саммит всего через несколько дней после менее формальных встреч в Париже и Лондоне сигнализирует о намерении представить решения, дипломаты уже готовятся к тому, что ряд лидеров, возглавляемых венгерским (премьером. — Прим. ред.) Виктором Орбаном, пустят все под откос», — указано в материале.