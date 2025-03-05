Лукашенко дал Трампу совет, который касается Китая

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью американскому блогеру Марио Науфалу, как сообщает БелТА, дал совет президенту США Дональду Трампу договориться с Китаем, а не «нападать» на него.
«Что бы я посоветовал Трампу: не надо с бухты-барахты нападать на Китай. С Китаем вам надо договориться», — высказал свое мнение Александр Лукашенко.
По словам белорусского лидера, он очень хорошо знает Китай, который прошел огромный путь развития на его глазах.
«Вы Китай не остановите. Это не мы, не Россия. Это Китай. Там народ заточен, полтора миллиарда человек заточены защищать до последнего Китай», — отметил Александр Лукашенко.
Белорусский президент призвал США договориться с китайцами. По его мнению, этот шаг будет в интересах всех стран мира.
Еще Александр Лукашенко предостерег США от того, чтобы они не надумали «подтянуть к себе Россию» и тем самым испортить отношения между Китаем и Россией.
«Этого никогда не будет. Президент Путин и руководство России понимают, кто у них в трудные времена был друзьями», — отметил Александр Лукашенко.
Кстати, Лукашенко назвал тяжелыми выборы в США, заявив о поддержке Трампа: «Он как бульдозер прошел и победил» (здесь подробности). А еще Лукашенко ответил на вопрос, жалеет ли Путин о спецоперации на Украине: «Он хотел договориться» (подробнее здесь).
Мы писали, что Лукашенко отреагировал на изменение политики США в отношении Украины, вспомнив разговор с Зеленским (здесь все подробности).