Лукашенко призвал администрацию США остыть после выборов

Глава государства заметил, что данные надежды шаг за шагом необходимо оправдывать, а этого нет. Вместе с тем он уточнил, что есть нагромождение заявлений: «Мы это сделаем, мы это хотим, мы то хотим». Президент поинтересовался результатом и добавил, что время уходит быстро.