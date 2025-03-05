Лукашенко призвал администрацию США остыть после выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу призвал администрацию США остыть после выборов, пишет БелТА.
Глава государства заметил, что, слушая недавно очередные заявления Дональда Трампа, Илона Маска и других представителей новой администрации США, в узком кругу выразил мнение, что они еще не смогли отойти от этой «предвыборной вакханалии».
Лукашенко обратил внимание, что со стороны администрации США было озвучено много хороших вещей.
— Но, самое главное, вы должны заняться внутренними проблемами Соединенных Штатов Америки. Вы в процессе предвыборной кампании много обещали людям — избирателям, — заявил президент Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, если администрация в течение года никаких подвижек не сделает, не выполнит на «на сколько-то процентов не выполните свои обещания, вас ждут страшные, чудовищные времена».
— Даже однопартийцы вам откажут в доверии. Ревности в отношении Трампа хватает. Есть очень много ревнивых людей, которые Трампа не переваривают, но они понимают, что народ Трампа избрал.
Глава государства заметил, что данные надежды шаг за шагом необходимо оправдывать, а этого нет. Вместе с тем он уточнил, что есть нагромождение заявлений: «Мы это сделаем, мы это хотим, мы то хотим». Президент поинтересовался результатом и добавил, что время уходит быстро.
— Вам надо сегодня в США остыть, успокоиться и заниматься тем, что вы озвучили, — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского в Минск для переговоров.
Тем временем Лукашенко заявил о поддержке Трампа в урегулировании украинского конфликта: «Я готов встать рядом и делать все».
Кроме того, глава государства назвал тяжелыми выборы в США, заявив о поддержке Трампа: «Он как бульдозер прошел и победил».