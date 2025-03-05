Казаки добиваются отмены концерта российского рэпера в Омске

В группе «Совет атаманов казачьего народа» появилась информация о том, что члены общественной организации выступают против проведения в Омске концерта Ляхова Григория Алексеевича, более известного как репер OG Buda.
Казаки отметили, что рэпер пропагандирует «разврат, наркотики, ЛГБТ, нецензурную лексику и всё то, что противоречит национальным ценностям и законам РФ».
Ранее стало известно, что в Омске перенесли на осень концерт рэпера OG Buda. Выступление должно было состояться в среду, 5 марта, на площадке G-Drive Арены. Как сообщается на официальной странице рэпера в социальной сети «ВКонтакте», об отмене концерта им сообщили представители G-Drive Арены, где и должно было проходить мероприятие.