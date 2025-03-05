Текслер обозначил приоритеты новому министру финансов Челябинской области

Сегодня, 5 марта, в рамках рабочей встречи губернатор Алексей Текслер обозначил приоритетные направления работы новому министру финансов Челябинской области Ивану Родионову. Первоочередными направлениями работы стали финансирование нацпроектов, выполнение социальных обязательств, реализация указов президента и укрепление доходной базы бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Глава региона подчеркнул важность финансирования мероприятий в рамках обновленных нацпроектов, которые стартовали в этом году. Особое внимание должно быть уделено выполнению социальных обязательств — в первую очередь перед участниками СВО и членами их семей.
Также Алексей Текслер обозначил необходимость реализации указов Президента страны, в том числе по индексации заработных плат, укрепления доходной базы бюджета и повышения общей эффективности бюджетных расходов.
«Каждый бюджетный рубль должен расходоваться эффективно. Только так можно обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета», — констатировал губернатор.
Иван Родионов поблагодарил губернатора за оказанное доверие.
«Безусловно, поставленные вами задачи являются приоритетными, и их реализация обеспечивает повышение качества жизни жителей Южного Урала, обеспечение социальной и экономической стабильности. Минфин готов в полном объеме выполнять все поставленные задачи», — подчеркнул новый министр финансов.