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Текслер обозначил приоритеты новому министру финансов Челябинской области

Глава региона выразил уверенность в способности Ивана Родионова справиться с поставленными задачами.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 5 марта, в рамках рабочей встречи губернатор Алексей Текслер обозначил приоритетные направления работы новому министру финансов Челябинской области Ивану Родионову. Первоочередными направлениями работы стали финансирование нацпроектов, выполнение социальных обязательств, реализация указов президента и укрепление доходной базы бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона подчеркнул важность финансирования мероприятий в рамках обновленных нацпроектов, которые стартовали в этом году. Особое внимание должно быть уделено выполнению социальных обязательств — в первую очередь перед участниками СВО и членами их семей.

Также Алексей Текслер обозначил необходимость реализации указов Президента страны, в том числе по индексации заработных плат, укрепления доходной базы бюджета и повышения общей эффективности бюджетных расходов.

«Каждый бюджетный рубль должен расходоваться эффективно. Только так можно обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета», — констатировал губернатор.

Иван Родионов поблагодарил губернатора за оказанное доверие.

«Безусловно, поставленные вами задачи являются приоритетными, и их реализация обеспечивает повышение качества жизни жителей Южного Урала, обеспечение социальной и экономической стабильности. Минфин готов в полном объеме выполнять все поставленные задачи», — подчеркнул новый министр финансов.