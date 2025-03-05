Токаев дал поручения новому акиму области Улытау

Президент заслушал доклад об итогах социально-экономического развития области и планах на предстоящий период.
Как было доложено Касым-Жомарту Токаеву, по итогам прошлого года промышленное производство выросло на 8%, рост объема строительных работ и ввода жилья составил 28% и 30% соответственно. По словам акима, в 2024 году в регион привлечено более 226 млрд тенге инвестиций, из которых 89% — частные.
Сформирован инвестиционный пул на 940 млрд тенге, в текущем году намечена реализация 17 проектов на 138 млрд тенге. Наиболее привлекательные для вложений сферы — строительство, торговля и логистика, альтернативные источники энергии и туризм.
Глава государства был проинформирован о ходе отопительного сезона и проведении экологической акции «Таза Қазақстан». Президенту было доложено о проводимой по его поручению совместной работе с Правительством по обеспечению безопасности граждан, задействованных на опасных производствах.
Дастан Рыспеков рассказал о том, какая помощь оказывается семьям шахтеров погибших в результате недавней аварии на руднике корпорации «Казахмыс». Касым-Жомарт Токаев отметил важность продолжения работы с крупными недропользователями с целью повышения социальной ответственности бизнеса.
Перед акимом также поставлены задачи по расширению транспортно-логистического потенциала, модернизации инфраструктуры, качественному оказанию медицинских услуг, обеспечению населения качественной питьевой водой и решению экологических вопросов.