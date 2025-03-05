Токаев дал поручения новому акиму области Улытау

Как было доложено Касым-Жомарту Токаеву, по итогам прошлого года промышленное производство выросло на 8%, рост объема строительных работ и ввода жилья составил 28% и 30% соответственно. По словам акима, в 2024 году в регион привлечено более 226 млрд тенге инвестиций, из которых 89% — частные.