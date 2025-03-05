В скандальном округе Прикамья избрали нового главу

Ранее «ФедералПресс» писал, что в конце сентября прошлого года в Осинском городском округе разгорелся скандал в связи с переносом первого заседания местной думы нового созыва. По поручению главы Алексея Григорьева запланированное на 26 сентября заседание отложили на неопределенный срок якобы из-за того, что некоторые проекты решений, которые касаются налогов, не согласованы с ФНС. Однако часть депутатов не согласились с этим решением и все же провели заседание, избрав спикером члена краевого молодежного парламента Константина Нефедова, хотя ранее реготделение «Единой России» рекомендовало на эту должность гендиректора ЧОП «Служба безопасности Прикамья» Алексея Курбанова.