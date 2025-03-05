В скандальном округе Прикамья избрали нового главу

«К исполнению обязанностей он приступит с 6 марта», — сообщает телеграм-канал «На местах».
Основных претендентов на должность руководителя территории конкурсная комиссия определила в конце февраля. Ими стали начальник краевой инспекции гостехнадзора Игорь Морозов и замглавы Чайковского городского округа по инфраструктуре Виталий Астафьев. В итоге депутаты выбрали кандидатуру Морозова, которого поддерживают краевые власти.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в конце сентября прошлого года в Осинском городском округе разгорелся скандал в связи с переносом первого заседания местной думы нового созыва. По поручению главы Алексея Григорьева запланированное на 26 сентября заседание отложили на неопределенный срок якобы из-за того, что некоторые проекты решений, которые касаются налогов, не согласованы с ФНС. Однако часть депутатов не согласились с этим решением и все же провели заседание, избрав спикером члена краевого молодежного парламента Константина Нефедова, хотя ранее реготделение «Единой России» рекомендовало на эту должность гендиректора ЧОП «Служба безопасности Прикамья» Алексея Курбанова.
Подробности скандальной истории читайте в материале «ФедералПресс» «Осинское гнездо раздора: почему на юге Прикамья депутаты взбунтовались против мэра».