«Китайская сторона отметила новые изменения в политическом урегулировании украинского кризиса. В отношении украинского вопроса КНР всегда настаивала на концепции “четырех условий”, выдвинутых председателем Си Цзиньпином, надеется на то, что стороны посредством диалога и консультаций найдут устойчивые и долгосрочные решения, которые бы учитывали обоюдные озабоченности», — отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.
КНР видит новые тенденции в политическом урегулировании украинского кризиса
ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Китай видит новые тенденции в процессе политического урегулирования кризиса на Украине, надеется на выработку устойчивых и долгосрочных решений. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя встречу лидеров европейских стран по Украине, которая прошла 2 марта в Лондоне.