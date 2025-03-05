КНР видит новые тенденции в политическом урегулировании украинского кризиса

«Китайская сторона отметила новые изменения в политическом урегулировании украинского кризиса. В отношении украинского вопроса КНР всегда настаивала на концепции “четырех условий”, выдвинутых председателем Си Цзиньпином, надеется на то, что стороны посредством диалога и консультаций найдут устойчивые и долгосрочные решения, которые бы учитывали обоюдные озабоченности», — отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.