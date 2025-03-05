Тищенко: кто сказал, что в Беларуси нет редкоземельных металлов

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Сделка по редкоземельным металлам является поводом, вокруг которого идет движение, направленное на достижение мира на Украине, и это с учетом то, что редкоземельные металлы являются ресурсами будущей мировой экономики, считает эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил, что во время своего ближайшего визита в Москву обсудит с российским лидером Владимиром Путиным сделку США и Украины по природным ресурсам.
«В принципе, сейчас глобально речь идет не только по договору о редкоземельных металлах. Эта сделка — как повод, вокруг которого вращается вся обстановка сегодня по вопросам достижениям мира на Украине», — заявил Тищенко Sputnik в среду, комментируя тему переговоров Киева и Вашингтона.
По его словам, вокруг данной сделки стоит вопрос о помощи Украине со стороны Штатов.
«Поэтому эту тему будут обсуждать и учитывать какие-то моменты на будущее. Все объяснимо», — отметил Тищенко.
Комментируя поручение президента Беларуси правительству заняться поиском редкоземельных металлов, он подчеркнул, что Лукашенко давно дает указания относительно природных ресурсов — вести их конкретную разведку.
«При всем редкоземельном украинском факторе, еще стоит вопрос, как эти металлы добывать, как разрабатывать эти месторождения, поэтому разговор есть, но практики мало пока», — сказал Тищенко.
По его словам, Беларуси тоже нужно задуматься об этой важной для будущего ее экономики перспективе.
«Никто не сказал, что их (редкоземельных металлов — Sputnik) у нас нет. (…) Почему США так интересуются ими — потому что редкоземельные металлы — это толчок в экономике, это ресурсы будущего в плане того, что это искусственный интеллект, это полеты в космос, это новые технологии, те же аккумуляторы. Редкоземельные металлы — это ресурсы будущей экономики», — сказал Тищенко.
Как ранее сообщалось, Лукашенко в интервью отметил, что США следует договариваться о добыче полезных ископаемых с Россией, а не с Украиной. При этом он подчеркнул, что РФ занимает первое место в мире по редкоземельным металлам.
«Там (в России — Sputnik) этих редкоземельных материалов в более доступной форме предостаточно. Сотрудничайте с Россией — вы получите колоссальный от этого эффект», — заключил Тищенко.