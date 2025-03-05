Тищенко: кто сказал, что в Беларуси нет редкоземельных металлов

«Никто не сказал, что их (редкоземельных металлов — Sputnik) у нас нет. (…) Почему США так интересуются ими — потому что редкоземельные металлы — это толчок в экономике, это ресурсы будущего в плане того, что это искусственный интеллект, это полеты в космос, это новые технологии, те же аккумуляторы. Редкоземельные металлы — это ресурсы будущей экономики», — сказал Тищенко.