Трамп снова изменил отношение к Зеленскому

В ходе выступления глава США заявил, что получил «важное письмо» от Зеленского, в котором тот благодарит Вашингтон за поддержку Киева, а также обещает «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». Американский лидер, в свою очередь, отметил, что очень ценит это послание, смягчив свое отношение к украинскому коллеге.