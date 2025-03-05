Мезенцев направил запрос министрам связи Беларуси и России о союзном роуминге

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Вопрос совершенствования услуг связи не снят с контроля, и его включат в повестку предстоящего заседания Группы высокого уровня союзного Совмина, заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Госсекретарь сообщил, что уже обратился к министру связи и информатизации Беларуси Кириллу Залесскому, а также министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву.
От Мезенцев им отправлен запрос по информации о практике введения с 1 марта «комфортных тарифов» мобильной связи Союзного государства.
«Оперативное обращение в адрес профильных министерств видится обоснованным — с учетом позиции граждан России и Беларуси, которые воспользовались новым режимом тарификации звонков и передачи данных, введенным с 1 марта 2025 года операторами мобильной связи наших стран», — отметил Мезенцев.
Госсекретарь обратил внимание министерств на то, что нужно шире информировать население о новых тарифах роуминга, которые появились с 1 марта.
Ранее сообщалось, что с этой даты мобильные операторы Беларуси и России перешли на союзный роуминг или так называемые «комфортные тарифы» — то есть снизилась стоимость роуминга для белорусских сим-карт в РФ и наоборот.
Однако выяснились некоторые нюансы. Например, многие СМИ сообщали, что с первого дня весны в союзном роуминге все абоненты получат пакет на 300 минут голосовых вызовов в месяц: 150 минут входящих и 150 исходящих. У конкретного абонента лимит бесплатных исходящих звонков в роуминге может быть и меньше.