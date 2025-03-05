Мезенцев направил запрос министрам связи Беларуси и России о союзном роуминге

Однако выяснились некоторые нюансы. Например, многие СМИ сообщали, что с первого дня весны в союзном роуминге все абоненты получат пакет на 300 минут голосовых вызовов в месяц: 150 минут входящих и 150 исходящих. У конкретного абонента лимит бесплатных исходящих звонков в роуминге может быть и меньше.