Снайперы ЦВО ликвидировали условного противника в ходе учений под Новосибирском

В ходе разведки специалисты получили документы с информацией о маршруте и времени перемещения вражеских сил. Командование приняло решение об уничтожении противника. Снайперы оборудовали основные и ложные позиции, чтобы избежать столкновения с врагом, информируют в пресс-службе.