Снайперы ЦВО ликвидировали условного противника в ходе учений под Новосибирском

Военнослужащие подразделения специального назначения ликвидировали условного противника на военных учениях на полигоне в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны РФ.
В ходе разведки специалисты получили документы с информацией о маршруте и времени перемещения вражеских сил. Командование приняло решение об уничтожении противника. Снайперы оборудовали основные и ложные позиции, чтобы избежать столкновения с врагом, информируют в пресс-службе.
Учения на полигоне проходили с учётом опыта, полученного в ходе СВО.
Ранее КП-Новосибирск писала, что житель села под Новосибирском вычислил и уничтожил танк Leopard в зоне СВО. Мужчина сделал два попадания, со второго объект загорелся.