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В Ташкенте рассказали о работе по развитию «умных» транспортных систем в ЕАЭС

Ключевыми темами международной научно-практической конференции стали изучение международного опыта цифрового перехода транспортно-логистического комплекса, а также вклад «умных» транспортных систем в развитие международной торговли.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев в ходе II Международной научно-практической конференции «Умные» транспортные системы и инфраструктура цифровой экономики" в Ташкенте рассказал о работе по развитию таких систем в ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

Ключевыми темами мероприятия стали изучение международного опыта цифрового перехода транспортно-логистического комплекса, а также вклад «умных» транспортных систем в развитие международной торговли.

«Средства автоматизации становятся все более доступными, благодаря становлению цифровой экономики, позволяют достигать практически полной прозрачности транспортного перемещения товаров, повышают предсказуемость и снижают риски грузоперевозок, а также уменьшают транспортно-логистические издержки, стимулируя международную торговлю», — отметил Кожошев.

Министр ЕЭК сообщил, что Комиссия рассматривает возможности развития «умных» транспортных систем в рамках ЕАЭС. Также он рассказал о Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем, направленной на активизацию процесса внедрения новых технологий в транспортную инфраструктуру.