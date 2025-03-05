В Ташкенте рассказали о работе по развитию «умных» транспортных систем в ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев в ходе II Международной научно-практической конференции «Умные» транспортные системы и инфраструктура цифровой экономики" в Ташкенте рассказал о работе по развитию таких систем в ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.