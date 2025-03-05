В Узбекистане снова пересмотрят систему госзакупок, чтобы исключить коррупцию

В связи с этим принято решение о пересмотре системы госзакупок с целью ликвидации коррупционных схем и снижения расходов.
Сокращение прямых закупок вдвое
В Узбекистане существует более 50 видов товаров и услуг, которые можно приобретать напрямую, без участия посредников. Однако ни один руководитель не предложил исключить их из системы прямых закупок, чтобы обеспечить конкуренцию и снижение цен.
Теперь государственным структурам поручено сократить количество прямых закупок в два раза, что позволит повысить прозрачность процесса и исключить завышение цен.
Искусственный интеллект поможет выявлять коррупцию
До конца года в системе госзакупок будет внедрена электронная система с использованием искусственного интеллекта. Она позволит автоматически выявлять незаконные схемы и предотвращать финансовые махинации.
Дополнительно будет сформирована Экспертная комиссия, которая разработает электронную платформу с отображением средних рыночных цен на товары и услуги, закупаемые государством. На этой платформе государственные органы смогут отслеживать актуальные рыночные цены на товары и услуги, чтобы избежать их искусственного завышения.
Ограничение на завышение цен в госзакупках
Кроме того, принято решение, что стоимость товаров и услуг, приобретаемых через госзакупки, не должна превышать среднюю рыночную цену более чем на 20%. За нарушение этого правила введут: юридическую ответственность и штрафные санкции.
Президент также отметил, что пришло время регулирования закупок, осуществляемых за счёт внебюджетных средств. Теперь приобретение основных средств как за счёт бюджета, так и за счёт внебюджетных фондов, будет проходить по усиленным требованиям.