CBS: Трамп может изменить условия сделки с Киевом по редкоземельным металлам

По их информации, хотя украинские чиновники «дали понять» своим американским коллегам, что Киев готов подписать соглашение, условия сделки пока не были согласованы окончательно. Собеседники телекомпании отмечают, что параметры соглашения еще могут измениться, так как Трамп намерен добиться заключения «большей и лучшей сделки» для США. В силу этого администрация Трампа не планировала подписание соглашения с Украиной 4 марта, несмотря на соответствующие сообщения некоторых СМИ. Министр финансов США Скотт Бессент также заявлял в беседе с CBS, что в настоящее время заключение сделки не запланировано.