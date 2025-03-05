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CBS: Трамп может изменить условия сделки с Киевом по редкоземельным металлам

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может изменить в пользу Вашингтона условия сделки с Украиной по редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По их информации, хотя украинские чиновники «дали понять» своим американским коллегам, что Киев готов подписать соглашение, условия сделки пока не были согласованы окончательно. Собеседники телекомпании отмечают, что параметры соглашения еще могут измениться, так как Трамп намерен добиться заключения «большей и лучшей сделки» для США. В силу этого администрация Трампа не планировала подписание соглашения с Украиной 4 марта, несмотря на соответствующие сообщения некоторых СМИ. Министр финансов США Скотт Бессент также заявлял в беседе с CBS, что в настоящее время заключение сделки не запланировано.

В начале февраля Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины. Ожидалось, что соответствующее соглашение будет подписано сторонами 28 февраля. В тот день Владимир Зеленский встретился в Белом доме с Трампом. Между ними произошла перепалка, во время которой американский лидер и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в неблагодарности и неуважении. Украинская делегация была вынуждена досрочно покинуть Белый дом по требованию вашингтонской администрации, двусторонние переговоры и запланированное подписание сделки сорвались.