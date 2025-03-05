Никогда такого не было вот опять: Молдавские фермеры вновь готовы выйти на протесты — станут ли они решительными, как заявили аграрии, или такими же игрушечными, как прежде

По данным Ассоциации фермеров, ни одна из срочных мер вмешательства, предложенных фермерами правительству, не была поддержана. В условиях, когда государство не предлагает решения для разблокирования ситуации, фермеры оставляют за собой право на протест, сообщает IPN.
— В принципе не принимается возврат акциза на дизельное топливо за 2024 год и ставится под сомнение продление программы возмещения накопленного аграриями НДС, который государство обязано вернуть согласно действующему специальному закону. Обещанные властями меры, которые вступят в силу только в июле, слишком запоздали для спасения сегодняшней критической ситуации, — говорится в заявлении ассоциации «Сила фермеров».
Ассоциация сообщает, что многие аграрии начали новый сельскохозяйственный сезон 2024−2025 годов, не имея финансовых средств и ресурсов для продолжения своей деятельности, поскольку финансовые учреждения или поставщики ресурсов отказали им в кредитовании.
Новый сельскохозяйственный год может стать неудачным не только из-за стихийных бедствий, но и, в первую очередь, из-за отсутствия эффективного вмешательства государства в сектор зерновых и масличных культур, сообщает цитируемый источник.
На просьбу прокомментировать ситуацию, руководитель службы информации и коммуникаций со СМИ Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Даниела Брага заявила, что учреждение проанализирует заявление ассоциации и предоставит комментарий в рамках своей компетенции. Минфин пока не прокомментировал ситуацию, пишет ipn.md.