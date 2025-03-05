Никогда такого не было вот опять: Молдавские фермеры вновь готовы выйти на протесты — станут ли они решительными, как заявили аграрии, или такими же игрушечными, как прежде

— В принципе не принимается возврат акциза на дизельное топливо за 2024 год и ставится под сомнение продление программы возмещения накопленного аграриями НДС, который государство обязано вернуть согласно действующему специальному закону. Обещанные властями меры, которые вступят в силу только в июле, слишком запоздали для спасения сегодняшней критической ситуации, — говорится в заявлении ассоциации «Сила фермеров».