С пермской чиновницы взыщут 8 млн за джип, купленный по договору за 500 тысяч

Опасаясь ареста автомобиля, ответчица попыталась скрыть его местонахождение, заявив суду, что транспортное средство сейчас в Казахстане, к тому же оно повреждено. Однако приставы обнаружили Mercedes в Перми, арестовали его и передали на ответственное хранение. В будущем машину могут реализовать по рыночной цене, направив деньги на взыскание с владелицы 7,96 миллиона. Судебный акт вступил в законную силу.