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С пермской чиновницы взыщут 8 млн за джип, купленный по договору за 500 тысяч

Почти восемь миллионов рублей постановил взыскать суд в Перми с чиновницы, которая приобрела внедорожник Mercedes-Benz GLE 4MATIC. Причиной разбирательства стали подозрения в совершении притворной сделки, ведь дорогое авто было куплено по договору купли-продажи якобы за 500 тысяч рублей.

Источник: AP 2024

Оценив стоимость машины, эксперты пришли к выводу: немецкий кроссовер данной модели можно заполучить не менее чем за 7,96 миллиона рублей. На процессе выяснилось, что эта сумма превышает совокупный доход чиновницы и ее семьи за три года, предшествующие совершению сделки. Таким образом, госслужащей не удалось доказать законность происхождения денежных средств, на которые она приобрела внедорожник.

Опасаясь ареста автомобиля, ответчица попыталась скрыть его местонахождение, заявив суду, что транспортное средство сейчас в Казахстане, к тому же оно повреждено. Однако приставы обнаружили Mercedes в Перми, арестовали его и передали на ответственное хранение. В будущем машину могут реализовать по рыночной цене, направив деньги на взыскание с владелицы 7,96 миллиона. Судебный акт вступил в законную силу.