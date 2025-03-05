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Захарова: европейские лидеры теряют почву под ногами после возвращения Трампа

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Политики из Евросоюза начали терять почву под ногами после того, как президентом США вновь стал Дональд Трамп. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире радиостанции Sputnik.

Источник: МИД России

«Их приводили к власти, за них платили, проплачивали их приход к власти различными способами, поддерживая их на плаву, выращивая их в специализированных инкубаторах», — отметила дипломат. По ее словам, «эти западноевропейские лидеры, очень многие чиновники, сейчас находятся в абсолютной прострации, потому что уходит почва из-под ног», ведь ранее «они стояли на базе американского либерализма, который шагал по планете».

«В Вашингтоне поменялся хозяин Овального кабинета, поэтому поменялась риторика. А как им? Им что, надо тогда уйти? Или сказать, что они были неправы? А когда они говорили что-то, это вообще соотносилось с реальностью?» — указала официальный представитель МИД РФ.

Захарова Мария
Трамп Дональд