Захарова: европейские лидеры теряют почву под ногами после возвращения Трампа

«Их приводили к власти, за них платили, проплачивали их приход к власти различными способами, поддерживая их на плаву, выращивая их в специализированных инкубаторах», — отметила дипломат. По ее словам, «эти западноевропейские лидеры, очень многие чиновники, сейчас находятся в абсолютной прострации, потому что уходит почва из-под ног», ведь ранее «они стояли на базе американского либерализма, который шагал по планете».
«В Вашингтоне поменялся хозяин Овального кабинета, поэтому поменялась риторика. А как им? Им что, надо тогда уйти? Или сказать, что они были неправы? А когда они говорили что-то, это вообще соотносилось с реальностью?» — указала официальный представитель МИД РФ.