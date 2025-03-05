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Андрей Бочаров и Сергей Мордасов провели рабочую встречу

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел встречу с руководителем макрофилиала компании «Ростелеком» Сергеем Мордасовым, в ходе которой обсуждались совместные проекты и цифровая трансформация региона.

Андрей Бочаров отметил, что компания является надежным партнером, способствующим развитию цифровой инфраструктуры в регионе. В Волгоградской области активно внедряются современные технологии в различных сферах: здравоохранении, образовании, безопасности, промышленности и АПК.

Среди ключевых проектов — федеральная инициатива «Устранение цифрового неравенства 2.0» и нацпроект «Экономика данных», направленные на расширение доступа к высокоскоростному интернету в сельских районах. Также реализуются проекты «Чистое небо», «Цифровой регион» и система «Безопасный город».