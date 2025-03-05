Андрей Бочаров и Сергей Мордасов провели рабочую встречу

Среди ключевых проектов — федеральная инициатива «Устранение цифрового неравенства 2.0» и нацпроект «Экономика данных», направленные на расширение доступа к высокоскоростному интернету в сельских районах. Также реализуются проекты «Чистое небо», «Цифровой регион» и система «Безопасный город».