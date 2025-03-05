Губернатор Челябинской области провел личный прием граждан

В любой рабочей поездке Алексей Текслер всегда находит время на то, чтобы выслушать горожан и селян, изнутри проблемы всегда видно лучше. Также у губернатора существуют личные приемы, куда тоже можно обратиться со своими пожеланиями по улучшению условий жизни в регионе. Ни один вопрос не остается без внимания, ведь к работе подключаются все ответственные ведомства.
СВЯЗЬ ДЛЯ ПОСЕЛКА
Например, на недавнем приеме жительница Ашинского района Маргарита Шубина попросила решить проблему со слабым сигналом сотовой связи в поселке Новозаречном: дозвониться куда-то сложно, да и обещанный интернет в населенном пункте до сих пор не появился. Губернатор вопрос адресовал министру информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорю Фетисову. Он отчитался, что Новозаречный получит доступ к сети интернет уже в ближайшие месяцы, сигналу мешает особенный рельеф местности, поэтому требуется нетиповая вышка.
В целом у нас ведется достаточно большая работа, чтобы сотовая связь приходила и в небольшие населенные пункты. Участвуем и в федеральных проектах, сами субсидируем операторов связи.
НУЖНЫЙ АВТОБУС
Конечно, острой темой продолжает оставаться транспортное сообщение, особенно в небольших поселках. Работы в этом направлении активно ведутся, но разом восстановить разрушенную почти до основания систему не так просто. В этот раз вопрос коснулся автобуса, курсирующего по маршруту Ачликуль — Челябинск. Пенсионерка из Красноармейского района Магсуда Ибраева пожаловалась губернатору на то, что маршрут не регулируется и перевозчик грозится его закрыть. Ответ дал замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров. Он пообещал, что совсем скоро будет запущен автобус, который будет ходить ежедневно и по регулируемому тарифу. Глава Красноармейского района получил от губернатора задачу проконтролировать решение этого вопроса.
РЕМОНТ ДЛЯ ШКОЛЫ И САДА
Традиционно приезжали люди из разных уголков области с просьбами обновить важные социальные объекты. Получил положительное решение по своему вопросу житель Кизильского района Сергей Выдренков. Он глава многодетной семьи, поэтому его особенно волнует состояние местной школы: здесь сейчас учится его сын, а старшая дочь после окончания вуза вернулась сюда работать учителем. Здание требует капитального ремонта, ведь ребята после уроков еще занимаются здесь в секциях и кружках, а условия оставляют желать лучшего. Губернатор заверил — ремонт обязательно проведут. По словам министра образования Виталия Литке, здание ждет преображение будущим летом, школа вошла в федеральную программу комплексного развития сельских территорий.
Также был решен вопрос многодетной мамы из Кыштыма Ольги Яниной. Она рассказала об ужасном состоянии детского сада № 1, где протекает кровля и постоянные проблемы с канализацией. Алексей Текслер пообещал, что капитальный ремонт состоится летом.
Кроме того, губернатор поручил проработать вопрос благоустройства вокруг двух этих образовательных учреждений, подлатать где нужно асфальт, починить дырявые заборы.
ГАЗ И РАССЕЛЕНИЕ
Вопросам газификации региональные власти отдают приоритет, однако там, где жители проявляют активность, процесс идет быстрее. Это в очередной раз доказала Светлана Волкова из Троицкого района. Она обратилась к губернатору с просьбой газифицировать поселок Дробышево. Держать ответ поручили главе района Тимуру Мухамедьярову, он заверил жительницу — голубое топливо появится уже в текущем году, весной начнется строительство газопровода и сетей. «К июлю планируем подключить к газу 158 домов, в которых проживают 340 человек», — добавил Мухамедьяров.
С радостной новостью вернулась домой и Оксана Салихова из Катав-Ивановска. Она рассказала губернатору о сложностях жизни в аварийном доме на улице Стройгородок и узнала о скором переселении в новую десятиэтажку в самом центре города. И. о. главы района Александр Васильев рассказал, что ключи жильцы ветхоаварийного дома получат уже в этом месяце.