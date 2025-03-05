Губернатор Челябинской области провел личный прием граждан

Конечно, острой темой продолжает оставаться транспортное сообщение, особенно в небольших поселках. Работы в этом направлении активно ведутся, но разом восстановить разрушенную почти до основания систему не так просто. В этот раз вопрос коснулся автобуса, курсирующего по маршруту Ачликуль — Челябинск. Пенсионерка из Красноармейского района Магсуда Ибраева пожаловалась губернатору на то, что маршрут не регулируется и перевозчик грозится его закрыть. Ответ дал замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров. Он пообещал, что совсем скоро будет запущен автобус, который будет ходить ежедневно и по регулируемому тарифу. Глава Красноармейского района получил от губернатора задачу проконтролировать решение этого вопроса.