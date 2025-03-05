Замглавы администрации Батайска по ЖКХ ушел в отставку

Об этом сообщил информационный портал «Батайское время» со ссылкой на бывшего руководителя ведомства.
Станислав Калганов подал заявление об уходе с должности 28 февраля. После этого он ушел на больничный, а его последним рабочим днем станет 14 марта. На этом посту 42-летний чиновник проработал с марта 2023 года. За это время он активно занимался вопросами очистки замусоренного ручья на улице Балашова и создал телеграм-канал для приема жалоб горожан на коммунальные услуги.
Этот случай не единственный в череде кадровых изменений в администрации Батайска за последнее время. В ноябре прошлого года уволился Андрей Сыс, глава Комитета по управлению имуществом. В феврале этого года — Евгений Яковенко, заместитель главы администрации по территориальному развитию и строительству. А начальник отдела малого и среднего предпринимательства и торговли администрации города Жанна Эм сейчас находится под следствием по подозрению в получении взяток.