Замглавы администрации Батайска по ЖКХ ушел в отставку

Этот случай не единственный в череде кадровых изменений в администрации Батайска за последнее время. В ноябре прошлого года уволился Андрей Сыс, глава Комитета по управлению имуществом. В феврале этого года — Евгений Яковенко, заместитель главы администрации по территориальному развитию и строительству. А начальник отдела малого и среднего предпринимательства и торговли администрации города Жанна Эм сейчас находится под следствием по подозрению в получении взяток.