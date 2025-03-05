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Юрий Шалабаев провёл пеший обход территории Стрелки, Ярмарки и улиц Старого Канавина

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провёл очередной пеший обход города, на этот раз проверив Канавинский район, а именно территории Стрелки, Ярмарки и улиц Старого Канавина.

Источник: Время

По итогам он поручил усилить работу с собственниками зданий и частных территорий по вопросу ответственного содержания имеющейся инфраструктуры. Об итогах обхода он сообщил в своих социальных сетях.

В инспекции приняли участие первый заместитель главы администрации Денис Скалкин, заместитель главы администрации Антон Максимов, глава администрации Канавинского района Артём Иванов, начальник управления административно-технического и муниципального контроля Максим Селезнёв, руководитель МБУ «Дорожник» Евгений Соловых, а также сотрудники АО «Теплоэнерго». Во время обхода участники проверили состояние дорог, улиц, фасадов и малых архитектурных форм, вывоз мусора.

Глава города подчеркнул, что уже составлен план работ, которые пройдут в городе весной.

«Очистка дорог от песка и грязи, сбор мусора, промывка ливневых колодцев, мойка и ремонт фасадов, ремонт детских и спортивных площадок, ремонт и установка новых лавочек, урн, контейнерных площадок, посадка цветов и деревьев и многое другое. Сейчас определяемся с датой месячника по благоустройству. Его по традиции не дожидаемся и работаем уже сейчас», — отметил Юрий Шалабаев.

Отдельное внимание, по словам мэра, стоит уделить взаимодействию с собственниками зданий и частных территорий, которым необходимо ответственно подходить к содержанию своих объектов.

«По Канавину дал поручение усилить работу с собственниками зданий и частных территорий — они должны следить за ней подобающе, как это делает муниципалитет. Особое внимание на состояние цоколей, входных групп, хаотичное размещение проводов и кабельных линий, недопустимость складирования мусора», — заявил мэр.