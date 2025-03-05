Юрий Шалабаев провёл пеший обход территории Стрелки, Ярмарки и улиц Старого Канавина

«Очистка дорог от песка и грязи, сбор мусора, промывка ливневых колодцев, мойка и ремонт фасадов, ремонт детских и спортивных площадок, ремонт и установка новых лавочек, урн, контейнерных площадок, посадка цветов и деревьев и многое другое. Сейчас определяемся с датой месячника по благоустройству. Его по традиции не дожидаемся и работаем уже сейчас», — отметил Юрий Шалабаев.