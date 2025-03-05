Виталий Хоценко пообещал омским аграриям поддержку и техперевооружение

На недавнем заседании правительства региона было принято решение о внесении соответствующих поправок в бюджет области. Средства будут направлены на несколько приоритетных направлений: модернизацию производства и переработки льна-долгунца, а также на проведение научных исследований в сфере сельского хозяйства.