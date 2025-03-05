Макрон анонсировал обращение к нации

Президент США Дональд Трамп приостановил поставки оружия Украине после публичной ссоры с ее президентом Владимиром Зеленского. Их встреча в Белом доме 28 февраля переросла в спор и была досрочно прекращена из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. Макрон выражал уверенность в возможности примирения президентов США и Украины и призывал наладить между ними диалог.