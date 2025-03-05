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Макрон анонсировал обращение к нации

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал обращение к нации сегодня, 5 марта. Он написал в соцсети X, что выступит «во время великой неопределенности, когда мир сталкивается с серьезными вызовами». Его выступление начнется в 20:00 по местному времени (22:00 по мск).

Источник: AP 2024

О чем будет идти речь в обращении, Макрон не сказал. Обращение состоится накануне саммита Евросоюзом (ЕС), который решили созвать 6 марта, чтобы обсудить оказание помощи Украине на фоне ухудшения ее отношений с США.

Президент США Дональд Трамп приостановил поставки оружия Украине после публичной ссоры с ее президентом Владимиром Зеленского. Их встреча в Белом доме 28 февраля переросла в спор и была досрочно прекращена из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. Макрон выражал уверенность в возможности примирения президентов США и Украины и призывал наладить между ними диалог.