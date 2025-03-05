Политологи оценили выступление Трампа перед Конгрессом США

Политолог Малек Дудаков пишет, что Трамп произнес речь в рамках своей же программы. Он считает, что выступление в Конгрессе сыграло на руку Трампу. Президент США обозначил, что видит и готов решать внутренние проблемы в стране, в числе которых миграция, рост цен на продукты, подъем преступности. Что касается отношений с Россией, американский лидер показал, что готов развивать их в конструктивном ключе.