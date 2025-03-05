Политологи оценили выступление Трампа перед Конгрессом США

Обращение американского лидера к Конгрессу напомнило фрагменты речи Ленина на II Съезде Советов, считает политолог Вадим Сипров. При этом ожидания, что Трамп посвятит свою речь внешней политике страны, не оправдались.
Он полностью ликвидировал повестку, в которой действовала предыдущая администрация. Повестка это ультраглобалистская, с продвижением соответствующего набора ценностей.
Тема конфликта на Украине и вовсе оказалась вторичной. Такого же мнения придерживается политолог Максим Жаров.
Украинский конфликт не является электорально значимым сюжетом внешнеполитической повестки Трампа. Во внешнеполитическом блоке шоу Трампа в Конгрессе упоминание Украины последовало только после Венесуэлы, Панамского канала и Сектора Газа.
Сенсаций, которых так ждали, не случилось. Украинский конфликт для Трампа не является электорально значимым, но является репутационно опасным — таков итог «шоу в Конгрессе», заключает Жаров.
Политолог Малек Дудаков пишет, что Трамп произнес речь в рамках своей же программы. Он считает, что выступление в Конгрессе сыграло на руку Трампу. Президент США обозначил, что видит и готов решать внутренние проблемы в стране, в числе которых миграция, рост цен на продукты, подъем преступности. Что касается отношений с Россией, американский лидер показал, что готов развивать их в конструктивном ключе.
Трамп только усилил давление на офис Зеленского. По сути, он требует от них все-таки эту редкоземельную сделку заключать. И гордится тем, что переговоры с Россией идут довольно неплохо. В ближайшее время мы, может быть, какие-то тоже серьёзные подвижки увидим — вроде смягчения санкций или возобновления работы дипломатических служб.
Главный итог — США официально отказываются от глобализма и радикального неолиберализма в своей внешней и внутренней политике, пишет эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Именно поэтому вся речь была построена с учетом регулярной обструкции Байдена и демократической партии США, на которых списывались все провалы последних лет. В итоге, все закончилось пафосным провозглашением «Нового Золотого века Америки» с предшествующими заверениями, что грядущие изменения будут необратимыми и возврата к прошлому уже не будет.
По мнению аналитика, выступление Трампа стало знаковым, но осталась недосказанность по вопросам отношений с Россией, Китаем и ЕС.