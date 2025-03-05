Режим ЧП в энергетике в Приднестровье продлен

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Режим чрезвычайного экономического положения в Приднестровье продлен, соответствующий указ лидера региона Вадима Красносельского утвердил Верховный совет.
Таким образом, ЧП будет действовать еще 30 суток, до 9 апреля.
«Ситуация с поставками газа в республику остается нестабильной. Объемов голубого топлива, поступающего в Приднестровье, не хватает для полноценной работы промышленных предприятий», — отмечают в Верховном Совете.
Напомним, режим чрезвычайного положения в экономике в Приднестровье был введен 11 декабря 2024 года сроком на 30 дней в связи с кризисной ситуацией, сложившейся в энергетике, а затем продлен до 8 февраля.
Ранее власти Приднестровья отказались от предложенного Евросоюзом механизма помощи в закупках газа, для реализации которого нужно было выполнить ряд условий. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы приняла решение разрешить транзит газа в Приднестровский регион на основании контракта, заключенного «Молдовагазом» с европейским трейдером, с предоплатой. По договору венгерская компания закупает для Приднестровья три миллиона кубометров природного газа в сутки в течение 16 дней начиная с 14 февраля. Данного объема хватает для обеспечения голубым топливом бытовых потребителей и выработки электричества. Однако крупные производства региона простаивают из-за нехватки газа, вследствие чего многие жители Приднестровья не могут вернуться к работе.