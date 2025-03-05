Песков назвал Минск лучшим местом для переговоров РФ и США

«Конечно, для нас Минск — это лучшее место. Это наш главный союзник. Поэтому для нас это лучшее место для переговоров», — сказал представитель Кремля во время пресс-колла в ответ на вопрос, возможно ли проведение переговоров в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне заявил, что готов организовать переговоры Путина, Трампа и Зеленского. При этом он отказался выступать посредником между Москвой и Вашингтоном, объяснив, что «ненавидит» посредничество.
18 февраля в Эр-Рияде состоялась первая с февраля 2022 года встреча делегаций России и США. Они обсудили в том числе создание переговорных групп для урегулирования конфликта на Украине. CNN сообщало, что после этого США и Россия ускорили подготовку встречи двух своих президентов.