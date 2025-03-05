Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле назвали Минск лучшим местом для переговоров по Украине

Песков назвал Минск лучшим местом для переговоров по Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Минск был бы для России лучшим местом для переговоров по Украине, но этот вариант пока никак не обсуждался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о предложении лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

«Он (этот вопрос — ред.) не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск — это лучшее место (для переговоров — ред.)», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского в Белоруссию провести переговоры.

Лукашенко Александр
Путин Владимир
Песков Дмитрий