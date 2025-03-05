В Кремле назвали Минск лучшим местом для переговоров по Украине

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Минск был бы для России лучшим местом для переговоров по Украине, но этот вариант пока никак не обсуждался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о предложении лидера Белоруссии Александра Лукашенко.
«Он (этот вопрос — ред.) не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск — это лучшее место (для переговоров — ред.)», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского в Белоруссию провести переговоры.