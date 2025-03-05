Песков рассказал о возможных темах переговоров Путина и Лукашенко

«Пока каких-то конкретных планов на этот счет нет. Но если будет потребность в том, чтобы это обсудить, то, конечно, президент это обсудит», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, планирует ли Путин на предстоящей встрече с Лукашенко обсудить совместную работу в сфере редкоземельных металлов.