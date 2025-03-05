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Песков рассказал о возможных темах переговоров Путина и Лукашенко

Песков: Путин и Лукашенко обсудят редкоземельные металлы, если будет потребность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут обсудить возможное сотрудничество в сфере редкоземельных металлов, если будет потребность, но конкретных планов пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока каких-то конкретных планов на этот счет нет. Но если будет потребность в том, чтобы это обсудить, то, конечно, президент это обсудит», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, планирует ли Путин на предстоящей встрече с Лукашенко обсудить совместную работу в сфере редкоземельных металлов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед белорусскими специалистами вопрос о поиске в стране редкоземельных металлов.

Путин Владимир
Лукашенко Александр
Песков Дмитрий