Песков рассказал о возможных темах переговоров Путина и Лукашенко

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут обсудить возможное сотрудничество в сфере редкоземельных металлов, если будет потребность, но конкретных планов пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока каких-то конкретных планов на этот счет нет. Но если будет потребность в том, чтобы это обсудить, то, конечно, президент это обсудит», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, планирует ли Путин на предстоящей встрече с Лукашенко обсудить совместную работу в сфере редкоземельных металлов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед белорусскими специалистами вопрос о поиске в стране редкоземельных металлов.