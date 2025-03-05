Украинский посол объяснила, о каком «письме Зеленского» говорил Трамп

В среду по московскому времени Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. Как позднее сообщило украинское издание «Лига», пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии журналистам заявил, что ни одного письма не было и Трамп говорил о посте Зеленского в соцсети.
«В очень сложной ситуации все же двигаемся вперед, строим отношения и продвигаем наши приоритеты. Пост нашего президента Владимира Зеленского зачитал в своем обращении к нации президент Дональд Трамп и сказал: “Я ценю, что он написал это письмо”», — говорится в сообщении Маркаровой в социальной сети Facebook*.
Зеленский 4 марта опубликовал в социальной сети Х сообщение, в котором попытался извиниться после перепалки с президентом США в Белом доме 28 февраля, отметив, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее.
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