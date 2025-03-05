Украинский посол объяснила, о каком «письме Зеленского» говорил Трамп

В среду по московскому времени Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. Как позднее сообщило украинское издание «Лига», пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии журналистам заявил, что ни одного письма не было и Трамп говорил о посте Зеленского в соцсети.