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Мэр Краснодара поручил установить видеонаблюдение во всех школах к 1 сентября

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил обеспечить видеонаблюдением все школы, объекты культуры и спорта до 1 сентября 2025 года. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Сейчас в Краснодаре за безопасностью следят через 1,6 тыс. камер. К единой муниципальной системе видеонаблюдения планируют подключить еще 1,8 тыс. точек. Это новые камеры и уже имеющиеся в торговых центрах, парках и скверах.

Современные системы видеонаблюдения способны фиксировать до 70% преступлений, которые попадают в их поле зрения. Нейросеть, используемая в этих системах, может в режиме онлайн выявлять аварии, драки и другие происшествия. Глава города отметил, что как город-миллионник, Краснодар будет внедрять систему умного наблюдения по примеру Москвы и других крупных городов.