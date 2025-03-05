Мэр Краснодара поручил установить видеонаблюдение во всех школах к 1 сентября

Современные системы видеонаблюдения способны фиксировать до 70% преступлений, которые попадают в их поле зрения. Нейросеть, используемая в этих системах, может в режиме онлайн выявлять аварии, драки и другие происшествия. Глава города отметил, что как город-миллионник, Краснодар будет внедрять систему умного наблюдения по примеру Москвы и других крупных городов.