Bloomberg: от роста расходов Европы на оборону выиграет Россия

По данным американского издания, глава правительства Великобритании Кир Стармер анонсировал сокращение расходов на поддержку бедных стран на $7,6 млрд. Деньги направят на военную промышленность. Германия планирует уменьшить «климатическую» помощь на $1 млрд, а Нидерланды — на $2,5 млрд. Аналогичные планы у правительств Финляндии, Швеции, Швейцарии.
Руководитель международной программы некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) Гарет Редмонд-Кинг считает, что корректировка расходов приведет к ряду последствий. Среди них: подорожание импортируемых продуктов из бедных стран и увеличение трат на регулирование климата.
По данным ECIU, Великобритания ввозит 40% продовольствия. Из этой доли половину составляет продукция из стран с неблагоприятными климатическими условиями. Если этим государствам не помогать устранять последствия аномальной жары, наводнений, то продукты неизбежно вырастут в цене.
Бывший глава МИД Великобритании, а ныне генеральный директор Международного комитета спасения Дэвид Милибэнд отметил, что отказ от помощи бедным странам ударит по репутации королевства как лидера в области гуманитарной поддержки. Министр по международному развитию Аннелиз Доддс, узнав о планах Стармера направить средства на вооружение вместо климатической помощи, подала в отставку.
Редмонд-Кинг отмечает, что перенаправление средств на оборону и вооружение негативно скажется на позиции европейских государств на международной арене. Бедным странам в итоге может начать помогать «недружественная» для Европы Россия.
«Мир сильно изменился за последний месяц, и нет никаких сомнений, что нам нужно увеличить расходы на оборону. Но, сокращая климатическую помощь развивающимся странам, мы открываем возможность для других — например, России — вмешаться», — цитирует эксперта издание.