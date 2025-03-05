Bloomberg: от роста расходов Европы на оборону выиграет Россия

«Мир сильно изменился за последний месяц, и нет никаких сомнений, что нам нужно увеличить расходы на оборону. Но, сокращая климатическую помощь развивающимся странам, мы открываем возможность для других — например, России — вмешаться», — цитирует эксперта издание.