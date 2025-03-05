Президент России отметил наградами четырёх жителей Омской области

За значительный вклад в подготовку молодых специалистов знаками отличия «За наставничество» награждены два педагога: Татьяна Савенок, работающая в Богословской средней школе Омского района, и Валентина Фадеева, заместитель директора Кейзесской средней школы в Седельниковском районе.