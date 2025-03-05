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Президент России отметил наградами четырёх жителей Омской области

Глава Крутинского района получил медаль.

Источник: РИА "Новости"

Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа сообщил, что главу Крутинского района президент РФ наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Кроме того, за свои заслуги почётным званием «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» был удостоен Пётр Певень, ранее возглавлявший Шербакульское городское поселение.

За значительный вклад в подготовку молодых специалистов знаками отличия «За наставничество» награждены два педагога: Татьяна Савенок, работающая в Богословской средней школе Омского района, и Валентина Фадеева, заместитель директора Кейзесской средней школы в Седельниковском районе.