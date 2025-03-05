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Правительство расширило перечень крупных проектов, финансируемых из ФНБ и находящихся на особом контроле государства

Перечень проектов, финансируемых в рамках государственных программ, а также из Фонда национального благосостояния (ФНБ), дополнен 12 новыми позициями. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о проектах, которые уже реализуются в сфере транспорта, здравоохранения, образования, культуры и природопользования.

Так, в перечень включено строительство новой сцены Академического малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге, реконструкция здания Института экспериментальной кардиологии в Москве, реконструкция Фёдоровского поднапорного гидроузла на реке Кубань в Краснодарском крае.

Также в обновлённый перечень вошло создание новой железнодорожной инфраструктуры на участке Владиславовка — Семь Колодезей в Крыму, строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра в Малом Знаменском и Колымажном переулках в Москве, строительство и реконструкция детского лагеря «Солнечный», который входит в состав Международного детского центра «Артек» в Крыму.

Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Такой мониторинг позволяет исключить нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ.

Мишустин Михаил