Правительство расширило перечень крупных проектов, финансируемых из ФНБ и находящихся на особом контроле государства

Речь идёт о проектах, которые уже реализуются в сфере транспорта, здравоохранения, образования, культуры и природопользования.
Так, в перечень включено строительство новой сцены Академического малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге, реконструкция здания Института экспериментальной кардиологии в Москве, реконструкция Фёдоровского поднапорного гидроузла на реке Кубань в Краснодарском крае.
Также в обновлённый перечень вошло создание новой железнодорожной инфраструктуры на участке Владиславовка — Семь Колодезей в Крыму, строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра в Малом Знаменском и Колымажном переулках в Москве, строительство и реконструкция детского лагеря «Солнечный», который входит в состав Международного детского центра «Артек» в Крыму.
Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Такой мониторинг позволяет исключить нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ.