Правительство расширило перечень крупных проектов, финансируемых из ФНБ и находящихся на особом контроле государства

Также в обновлённый перечень вошло создание новой железнодорожной инфраструктуры на участке Владиславовка — Семь Колодезей в Крыму, строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра в Малом Знаменском и Колымажном переулках в Москве, строительство и реконструкция детского лагеря «Солнечный», который входит в состав Международного детского центра «Артек» в Крыму.