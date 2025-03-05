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NYT: Трамп не стал возобновлять военную помощь Киеву после слов Зеленского

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не стал отменять решение о приостановке военной помощи Киеву после слов Владимира Зеленского о готовности к переговорам по Украине. Об этом пишет газета The New York Times.

Источник: AP 2024

Трамп во время выступления перед обеими палатами Конгресса сообщил, что получил от Зеленского послание о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Зеленский указал, что готов в любое время подписать с США сделку по добыче украинских полезных ископаемых. В Вашингтоне связывали готовность Киева к переговорам с возможностью возобновления поставок оружия.

Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине спустя несколько дней после перепалки с Зеленским в Белом доме 28 февраля. Решение американского лидера вступило в силу утром 4 марта.

Трамп Дональд