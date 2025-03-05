NYT: Трамп не стал возобновлять военную помощь Киеву после слов Зеленского

Трамп во время выступления перед обеими палатами Конгресса сообщил, что получил от Зеленского послание о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Зеленский указал, что готов в любое время подписать с США сделку по добыче украинских полезных ископаемых. В Вашингтоне связывали готовность Киева к переговорам с возможностью возобновления поставок оружия.