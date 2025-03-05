Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой повышению энергетической и ресурсной эффективности экономики

К 20 июня 2025 года разработанные целевые показатели энергетической и ресурсной эффективности должны быть отражены в едином плане по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Они помогут в достижении национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».