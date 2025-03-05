Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой повышению энергетической и ресурсной эффективности экономики

Такое поручение дал Председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам состоявшейся 26 ноября 2024 года стратегической сессии. Формированием такой модели управления займётся Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Её необходимо представить в Правительство до 9 июня 2025 года.
В своём выступлении на стратегической сессии Михаил Мишустин отметил, что повышение энергетической и ресурсной эффективности российской экономики имеет важнейшее значение для дальнейшего устойчивого развития страны и достижения национальных целей развития.
«Президентом поставлена задача поэтапного сокращения энергоёмкости валового внутреннего продукта. Иными словами — снижения использования ресурсов на единицу продукции», — подчеркнул Михаил Мишустин.
Для реализации этой и других задач Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторгу, Минтрансу, Минстрою, Минсельхозу, Минприроды нужно представить предложения по разработке перечня видов ресурсов, необходимых для оценки ресурсной эффективности экономики.
Вслед за этим должны быть разработаны целевые показатели (индикаторы) повышения энергетической и ресурсной эффективности в разрезе ресурсов и отраслей экономики, в также конкретные механизмы, инструменты и мероприятия, которые позволят достичь таких целевых показателей. Кроме того, указанным министерствам поручено представить способы целевого субсидирования таких механизмов, инструментов, мероприятий и проектов. Срок завершения этой работы — 19 мая 2025 года.
Одним из важных шагов на пути к заявленным целям станет анализ внешних и внутренних вызовов, включая санкционные ограничения, а также оценка международных практик повышения энергетической и ресурсной эффективности в различных отраслях. До 23 мая 2025 года первичные данные о зарубежных практиках обязано представить Минэкономразвития. В дальнейшем это министерство будет осуществлять подготовку аналогичных докладов на систематической основе.
К 20 июня 2025 года разработанные целевые показатели энергетической и ресурсной эффективности должны быть отражены в едином плане по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Они помогут в достижении национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».
«Значимую роль в реализации намеченных планов играет строительный сектор. Он является одним из драйверов российской экономики. Здесь также набраны высокие темпы, в том числе благодаря оптимизации внутренних возможностей, внедрению инноваций», — отметил Михаил Мишустин в своём выступлении на стратегической сессии.
Повышению энергоэффективности и ресурсосбережения в строительной отрасли посвящено насколько поручений Председателя Правительства. Например, Минстрою, Минпромторгу и Минтрансу до 1 июня 2025 года необходимо актуализировать прогнозный баланс спроса и предложения на строительные ресурсы в разрезе регионов с увязкой с транспортно-экономическим балансом России.
Достичь планируемых значений энергоэффективности и ресурсосбережения невозможно без внедрения специальных программ подготовки специалистов. Отдельное поручение Председателя Правительства касается проработки предложений по созданию федеральных образовательных стандартов и образовательных программ в области качества и бережливого производства. Предложения должны быть представлены Минобрнауки до 19 мая 2025 года.