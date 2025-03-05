Большой торг между Беларусью и США: что это даст Минску

Американская пресса начала осторожно муссировать тему «большой сделки» с Минском, через которую Вашингтон может отменить санкции.

Источник: © РИА Новости

Американская пресса начала осторожно муссировать тему «большой сделки» с Минском, через которую Вашингтон может отменить санкции.

Относительно недавно Беларусь передала американским представителям трех человек, осужденных по различным статьям. Среди них был один гражданин США и один сотрудник «Радио Свобода»*. Появилась информация о том, что это только начало.

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прямо заявила, что новые власти США просят об освобождении и некоторых других осужденных.

«Это не единственная просьба новой администрации США. Такие просьбы (об освобождении — Sputnik) поступали и поступают», — говорила она.

Большая сделка

На этом фоне американская газета The New York Times (NYT) заявила о некоем «повороте в политике США» по отношению к Беларуси. По данным СМИ, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Восточной Европы Кристофер Смит совершил «быструю и тихую» поездку в Минск.

Он, как утверждает газета, встречался с главой белорусского государства Александром Лукашенко и руководителем КГБ Иваном Тертелем. Ранее подобное случалось пять лет назад, когда в Минск приезжал Майкл Помпео, на тот момент — госсекретарь США.

После Минска Смит, по данным NYT, уехал в Вильнюс, забрав с собой отпущенных трех заключенных. После этого в Литве американец общался с западными дипломатами и заявил, что возможна grand bargain, то есть большая сделка. Беларусь отпустит определенное число заключенных, в том числе известных. В обмен Вашингтон ослабит банковские и калийные санкции.

Возможно, США захотят забрать кого-то из своих граждан или известных оппозиционеров. Официальной информации об этом пока нет.

Что интересного Вашингтон сможет предложить Минску взамен и какие выгоды принесет отмена санкций? Sputnik обратился за комментариями к экспертам.

Нужна ли отмена санкций

Санкции оказывают на экономику различное влияние, в том числе, мотивирует отечественное производство. Например, выяснилось, что целый ряд продуктов может делать отечественная промышленность. Не обязательно закупать импортное. И все же санкции заставили целые отрасли кардинально перестроиться.

Компании и рядовые обыватели с 2022 года столкнулись с проблемой платежей на разных уровнях. Катастрофы не произошло, но многие возможности ограничились. Как отметил в комментарии для Sputnik шеф-редактор аналитического бюро портала СОНАР2050 Иван Лизан, в мире есть около двух десятков свободно конвертируемых валют.

То есть для расчетов можно в принципе использовать шведские кроны или, например, гонконгские доллары. Однако это не всегда возможно именно из-за санкций.

Даже использование валют, казалось бы, нейтральных стран, сопряжено с высокими рисками. Гонконг, например, очень трепетно соблюдает финансовое законодательство США… А «главная» китайская валюта" — юань — свободно конвертируемой не является. Иван Лизан шеф-редактор аналитического бюро портала СОНАР2050

В то же время в последние годы российские банки открывали свои офисы или корреспондентские счета в КНР, Индии и других дружественных или нейтральных, странах. Одновременно с этим закрылись структуры этих банков на западе.

В Беларуси похожие тенденции. Яркий пример — Приорбанк. Сначала его головная структура в Австрии (Raiffeisen Bank International — RBI) заявила, что «строго ограничивает корреспондентские банковские отношения» в Беларуси и России. Затем RBI перестала быть головной для Приорбанка.

Банк был продан юрлицу из ОАЭ и провел ребрендинг, отказавшись от логотипа Raiffeisen. То есть, как и в России, произошел разворот на Восток. Однако есть важное отличие: далеко не все банки в Беларуси попали под такие же санкции, как и в РФ.

Можно ли подвинуть доллар

В Союзном государстве давно хотят отказаться от доллара в различных расчетах и тарифах. Частично это реализовано, но на глобальном уровне доллар пока еще остается для многих основным средством расчета. В условиях санкций это несет определенные риски и создает барьеры.

Постепенно ситуация меняется, в том числе из-за введения новых цифровых валют на уровне государств. Они могут использоваться для международной торговли. Например, на такую роль претендует цифровой юань, который сначала ограничено использовали в тестовом режиме внутри КНР. С 2022 года новый инструмент стал доступен не только китайским гражданам.

На разной стадии сейчас внедрение и других государственных цифровых валют. В Беларуси Нацбанк заявлял, что первая «обкатка» цифрового рубля будет уже в нынешнем году, а полноценное внедрение намечено на 2026 год. Можно ли таким образом подвинуть доллар — покажет время. Но пока в этом уверены далеко не все.

Он (президент США Дональд Трамп — Sputnik) будет делать все, чтобы оставить такую ситуацию, когда доллар является одной из резервных валют или главной резервной валютой. Соответственно, он заинтересован сегодня, в восстановлении статуса-кво. Он заинтересован, чтобы доллар сохранил статус валюты номер один для международных расчетов. Александр Козлов экономист

Эксперт считает, что Америку пугают тенденции отказа от доллара на глобальном уровне. Например, уже идут расчеты за нефть в индийских рупиях, юанях и российских рублях. Для Штатов такое положение дел — хуже, чем прямой военный конфликт.

США смогут сохранять лидирующие позиции, если доллар останется основной резервной валютой, уверен эксперт. Именно поэтому Трамп так резко стал готов к диалогу.

Нужно заслужить доверие

Государственные цифровые валюты, как считает Александр Козлов, пока не смогут существенно потеснить доллар в международной торговле. Чтобы заменить американскую валюту другой, нужно эту вторую валюту сделать резервной.

Юань в теории можно использовать в таком качестве из-за масштабов экономики Китая. По факту КНР, с этой точки зрения, — вторая в мире. Однако необходимо еще и признание международного сообщества. Другие страны должны принять эту валюту как резервную.

Калийные удобрения

Беларусь пережила довольно много калийных санкций, и все равно удобрения остаются одной из основ экспорта (занимают около 25%). Их как продавали за рубеж в больших объемах, так и продают.

Чтобы более детально разобраться в ситуации, Sputnik попросил дать комментарий гендиректора Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию Сергея Кравцова. Он отметил, что санкции всегда несут какой-то негатив, но белорусское государство сталкивается с ними не в первый раз.

«Наше правительство привыкло к санкциям и, конечно же, нашло новые рынки сбыта», — сказал эксперт.

Сергей Кравцов напомнил, что в 2020 году США препятствовали перемещению калийных удобрений, поставляемых республикой на экспорт. Так, Литва, во многом сателлит США, закрыла дорогу удобрениям в клайпедский порт. Хотя белорусская сторона вложила в него немало денег.

«Это был фактически белорусский порт, где мы выкупили за свои деньги… Надеялись на порядочность. Никто не думал, что они сами же отступят от своего капиталистического мировоззрения, где частная собственность и экономика на первом месте», — описал Кравцов ситуацию 2020 года.

Не без помощи России удалось перестроить логистику. Потеряв терминалы в Клайпеде, Беларусь получила фактически новый порт у Санкт-Петербурга. При этом в целом мировой рынок растет практически по всем видам удобрений. Калийный сегмент, как отметил эксперт, увеличился с 70 млн до 75 млн тонн. Это связано с ростом урожайности и производительности в сельском хозяйстве.

Сергей Кравцов отдельно подчеркнул, что для многих стран важны именно калийные удобрения, потому что их нельзя заменить чем-то другим.

«Это макроудобрение, которое необходимо любому сельскохозяйственному растению: и однолетнему, и многолетнему, и древесному, и кустарнику», — объяснил специалист.

Актуальность этого вида удобрений растет еще и на фоне изменения климата на планете. Калийные удобрения способствуют передвижению, накоплению, и поглощению влаги в почве.

Три калийные державы

Кравцов обратил внимание, что по большому счету, есть санкции или нет, мировой рынок калийных удобрений держат три страны — Канада, Россия и Беларусь. При этом, несмотря на трудности, республика поставляет эту продукцию в 130 государств.

«Это дефицитное удобрение. Не везде оно распространено, потому что это природные ископаемые. Вот в Беларуси, слава Богу, есть хорошие запасы», — добавил эксперт.

Более того, именно белорусские производители начали предлагать сейчас новый продукт — NPK, то есть комплексные азотно-фосфорно-калийные удобрения. Это очень важная инновация для сельского хозяйства. Новый продукт закупает в том числе и Россия.

В целом на белорусские удобрения есть большой спрос у таких крупных импортеров как Индия и Китай. На третьем месте — Южная Америка, где после санкций Беларусь частично потеряла покупателей.

Даже при таком раскладе республика остается в пятерке экспортеров калийных удобрений в такой крупной латиноамериканской стране как Бразилия. Большие перспективы открывает африканский рынок, где растет агросектор.

Поставляются белорусские удобрения и в такие страны как Австралия, Колумбия, Индонезия, Мексика, Пакистан, Филиппины. Поэтому Сергей Кравцов считает, что спрос на белорусскую продукцию все равно будет, потому что она предлагается по хорошей цене, качество ее тоже на высоком уровне.

Запас прочности

Отмена санкций, безусловно, облегчит жизнь банковскому сектору и госкомпаниям, которые занимаются экспортом удобрений. Пока что нельзя сказать, что недружественные страны нанесли какой-то непоправимый урон экономике Беларуси.

Более того, Беларусь, как и Россия, ввела немало ответных мер, которые затрагивают ряд западных бизнесов. К тому же на эмоциональной волне в 2022 году коллективный Запад принял решения, из-за которых потерял свои активы.

Тратить деньги на возвращение заводов, торговых центров и другой собственности в ряде случаев не всегда целесообразно. Не все ушедшие компании заключили с новыми владельцами договоры, где прописано право обратного выкупа. То есть для кого-то рынки Беларуси и РФ просто потеряны.

Многое зависит еще и от запаса прочности экономик всех сторон. Они не могут бесконечно вводить запреты и ставить барьеры. Говоря о запасе прочности, можно констатировать, что многие западные страны, как считают эксперты, рано или поздно будут вынуждены пойти на диалог и компромиссы в вопросе санкций.

*Признано в Беларуси экстремистским, в России — иноагентом и нежелательной организацией.