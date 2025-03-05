Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 5 марта: главное

Кремль положительно оценивает готовность Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, однако на Украине все еще действует запрет на переговоры с Россией.
Минск — лучшее место для переговоров РФ и США. Пока предложение провести встречу лидеров России, Украины и США в столице Белоруссии не обсуждалось.
Иран — союзник России, и Москва видит потенциал мирного урегулирования ситуации по ядерной программе республики. Тема Ирана и ядерной проблемы обсуждалась на переговорах России и США в Эр-Рияде, но не в деталях.
Мы ожидаем отдельных дискуссий по этой теме. Было предложено сделать это отдельным направлением нашего диалога и консультаций в будущем.
Москва готова обсудить с Минском сотрудничество по редкоземельным металлам.
Пока каких-то конкретных планов на этот счет нет, но если будет потребность в том, чтобы это обсудить, то президент, конечно, это обсудит.
Кремль положительно оценил принятие Генассамблеей ООН российской резолюции по поводу 80-летия окончания Второй мировой войны.
5 марта Владимир Путин проведет встречу в Кремле с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Также в среду президент примет участие в расширенном заседании коллегии МВД России и проведет совещание в режиме ВКС с членами правительства по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.