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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 5 марта: главное

Ключевые заявления пресс-секретаря президента России в ходе брифинга для журналистов 5 марта.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Кремль положительно оценивает готовность Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, однако на Украине все еще действует запрет на переговоры с Россией.

Минск — лучшее место для переговоров РФ и США. Пока предложение провести встречу лидеров России, Украины и США в столице Белоруссии не обсуждалось.

Иран — союзник России, и Москва видит потенциал мирного урегулирования ситуации по ядерной программе республики. Тема Ирана и ядерной проблемы обсуждалась на переговорах России и США в Эр-Рияде, но не в деталях.

Мы ожидаем отдельных дискуссий по этой теме. Было предложено сделать это отдельным направлением нашего диалога и консультаций в будущем.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Москва готова обсудить с Минском сотрудничество по редкоземельным металлам.

Пока каких-то конкретных планов на этот счет нет, но если будет потребность в том, чтобы это обсудить, то президент, конечно, это обсудит.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль положительно оценил принятие Генассамблеей ООН российской резолюции по поводу 80-летия окончания Второй мировой войны.

5 марта Владимир Путин проведет встречу в Кремле с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Также в среду президент примет участие в расширенном заседании коллегии МВД России и проведет совещание в режиме ВКС с членами правительства по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

Песков Дмитрий