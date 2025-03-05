Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рустам Минниханов поручил еще раз обследовать пригодные для укрытий сооружения

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил еще раз обследовать все сооружения, которые можно использовать в качестве укрытий и обеспечить туда беспрепятственный доступ при возникновении угрозы атак БПЛА. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Раис подчеркнул, что в этих помещениях следует предусмотреть условия для нормального пребывания людей, включая скамейки и достаточный запас воды.

Приведение существующих убежищ и укрытий к нормальному состоянию следует проводить поэтапно под контролем республиканского МЧС.

отметил Минниханов

В минувший понедельник Владимир Путин принял в Кремле Раиса Республики Татарстан. Рустам Минниханов информировал Президента об экономическом развитии региона. Особо были отмечены Владимиром Путиным вовлеченность и большая работа республики по поддержке СВО, а также успехи Татарстана в экономическом развитии.