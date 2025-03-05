Рустам Минниханов поручил еще раз обследовать пригодные для укрытий сооружения

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил еще раз обследовать все сооружения, которые можно использовать в качестве укрытий и обеспечить туда беспрепятственный доступ при возникновении угрозы атак БПЛА. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности РТ.