Рустам Минниханов поручил еще раз обследовать пригодные для укрытий сооружения

Раис подчеркнул, что в этих помещениях следует предусмотреть условия для нормального пребывания людей, включая скамейки и достаточный запас воды.
Приведение существующих убежищ и укрытий к нормальному состоянию следует проводить поэтапно под контролем республиканского МЧС.
В минувший понедельник Владимир Путин принял в Кремле Раиса Республики Татарстан. Рустам Минниханов информировал Президента об экономическом развитии региона. Особо были отмечены Владимиром Путиным вовлеченность и большая работа республики по поддержке СВО, а также успехи Татарстана в экономическом развитии.