Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области

Президенту было доложено о социально-экономическом развитии региона и ходе выполнения его поручений. Аким сообщил, что по итогам прошлого года наблюдается рост инвестиций и производства в ключевых отраслях. Введено свыше 400 тыс. кв. метров жилья, открыто 46 новых производств.