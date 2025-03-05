В Ленобласти могут расширить условия для льготной ипотеки

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил распространить льготную ипотеку на квартиры «вторичного рынка», где по факту дом сдан, но сами квартиры свободны, в них ещё никто не жил. Также принять во внимание семьи до 35 лет при рождении первого ребенка. Об этом сообщает online47.ru.
О возможных вариантах поддержки ленинградских семей и губернатор говорил на Съезде строителей региона, где Дрозденко выступил с предложением расширить льготную ипотеку. Основной льготой сегодня пользуются семьи, где не менее двух детей и один ребенок не старше 6 лет, при этом в основном ипотеку дают под ИЖС.
«Мы предполагаем, что надо расширить эту льготную ипотеку, если мы хотим поддерживать семьи. У нас даже есть одно революционное предложение — в льготную ипотеку как раз включать молодые семьи до 35 лет при рождении первого ребенка, чтобы как раз стимулировать молодых, чтобы рождались дети», — заявил губернатор 47-го региона.
Кроме этого, обсуждается вопрос так называемой «вторички», где фактически квартиры можно считать первичным жильём, ведь их ещё никто не покупал, просто дом уже сдан. Такие квартиры в Ленобласти намерены рассматривать для льготной ипотеки.
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