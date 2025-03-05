В Ленобласти могут расширить условия для льготной ипотеки

О возможных вариантах поддержки ленинградских семей и губернатор говорил на Съезде строителей региона, где Дрозденко выступил с предложением расширить льготную ипотеку. Основной льготой сегодня пользуются семьи, где не менее двух детей и один ребенок не старше 6 лет, при этом в основном ипотеку дают под ИЖС.